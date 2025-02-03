Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Лаціо у матчі 23 туру італійської Серії А в гостях обіграв Кальярі з рахунком 2:1.

"Орли" відкрили рахунок на 41 хвилині завдяки результативному удару у виконанні Маттіа Дзакканьї.

Однак на початку другого тайму Кальярі зміг зрівняти цифри на табло – зусиллями Роберто Пікколі на 56 хвилині. Через дев'ять хвилин Лаціо знову вийшов уперед після голу Валентина Кастельяноса.

Після 23 турів Лаціо набрав 42 очки і посідає четверте місце в Серії А, а у Кальярі — 21 бал та 17 рядок.

Кальярі — Лаціо 1:2

Голи: Пікколі, 56 - Дзакканьї, 41, Кастельянос, 64.

Кальярі: Капріле — Дзаппа (Дейола, 76), Міна, Луперто, Ауджелло — Дзортеа, Адопо (Паволетті, 76), Макумбу (Праті, 88), Фелічі (Мутандва, 88) — Віола (Гаетано, 69) — Пікколі.

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Хісай (Жиго, 62) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Нослін, 88), Діа (Педро, 88), Дзакканьї (Деле-Баширу, 88) — Кастельянос.