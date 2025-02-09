Результати матчів Серії А.
Лаціо, getty images
09 лютого 2025, 17:59
Завершилось два матчі 24-го туру Серії А: Кальярі — Парма та Лаціо — Монца.
Лаціо не залишив жодних шансів Монці, відвантаживши п'ять м'ячів. Дублем відзначився Педро, ще по голу забили Кастельянос, Марушич та Деле-Башіру. Гості відповіли голом Сенсі.
Лаціо — Монца 5:1
Голи: Марушич, 31, Педро, 57, 77, Кастельянос, 62, Деле-Баширу, 88 - Сенсі, 86
Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 63) — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Деле-Баширу, 64), Діа (Педро, 35), Дзакканьї (Нослін, 75) — Кастельянос (Чауна, 75)
Монца: Піцціньякко — Лекович, Іццо, Паласіос — Педро Перейра, Б'янко (Дзеролі, 79), Урбанські (Кастровіллі, 59), Мартінс (Кір'якопулос, 32) — Куррія (Сенсі, 59), Мота (Віньято, 79) — Ганвула
Попередження: Кір'якопуло
В іншому матчі Кальярі здолав Парму та відірвався від зони вильоту.
Кальярі - Парма 2:1
Голи: Коман, 70, - Вольякко (аг), 57 Леоні, 79
Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло — Дзортеа, Адопо (Марін, 85), Макумбу (Дейола, 85) , Фелічі (Коман, 69) — Віола (Гаетано, 54) — Пікколі (Паволетті, 85)
Парма: Судзукі — Леоні (Алмквіст, 90), Вольякко, Дельпрато, Валері — Зом, Кейта (Ондрейка, 58) — Канчельєрі (Ман, 46), Бернабе, Камара (Ернані, 58) — Джурич (Бонні, 31)
Попередження: Камара, Ернан