Італія

Результати матчів Серії А.

Завершилось два матчі 24-го туру Серії А: Кальярі — Парма та Лаціо — Монца.

Лаціо не залишив жодних шансів Монці, відвантаживши п'ять м'ячів. Дублем відзначився Педро, ще по голу забили Кастельянос, Марушич та Деле-Башіру. Гості відповіли голом Сенсі.

Лаціо — Монца 5:1

Голи: Марушич, 31, Педро, 57, 77, Кастельянос, 62, Деле-Баширу, 88 - Сенсі, 86

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш (Лаццарі, 63) — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Деле-Баширу, 64), Діа (Педро, 35), Дзакканьї (Нослін, 75) — Кастельянос (Чауна, 75)

Монца: Піцціньякко — Лекович, Іццо, Паласіос — Педро Перейра, Б'янко (Дзеролі, 79), Урбанські (Кастровіллі, 59), Мартінс (Кір'якопулос, 32) — Куррія (Сенсі, 59), Мота (Віньято, 79) — Ганвула

Попередження: Кір'якопуло

В іншому матчі Кальярі здолав Парму та відірвався від зони вильоту.

Кальярі - Парма 2:1

Голи: Коман, 70, - Вольякко (аг), 57 Леоні, 79

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло — Дзортеа, Адопо (Марін, 85), Макумбу (Дейола, 85) , Фелічі (Коман, 69) — Віола (Гаетано, 54) — Пікколі (Паволетті, 85)

Парма: Судзукі — Леоні (Алмквіст, 90), Вольякко, Дельпрато, Валері — Зом, Кейта (Ондрейка, 58) — Канчельєрі (Ман, 46), Бернабе, Камара (Ернані, 58) — Джурич (Бонні, 31)

Попередження: Камара, Ернан