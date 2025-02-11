Італія

Талановитий плеймейкер залишив французький клуб.

Молодий атакуючий півзахисник Валентін Карбоні достроково повернувся до міланського Інтера з оренди в марсельському Олімпіку. Про це повідомляє офіційний сайт французького клуба.

Клуби домовилися про дострокове припинення орендної угоди 19-річного аргентинця на тлі серйозної травми хрестоподібної зв'язки гравця, яку той отримав на початку жовтня минулого року у розташуванні збірної Аргентини.

Нагадаємо, що Марсель влітку орендував Карбоні за 1 млн євро з правом подальшого викупу 35 млн євро + бонуси, проте тепер ця угода анульована, а сам гравець повертається до Інтера.

Зазначимо, що у поточному сезоні Валентін Карбоні встиг провести за Марсель лише 100 хвилин у чотирьох матчах Ліги 1, в яких результативними діями він не відзначався.