Італія

"Б'янконері" Тіаго Мотти здолали ПСВ, Комо та Емполі.

Переможна серія Ювентуса під керівництвом Тіаго Мотти вперше досягла позначки в три матчі.

Протягом лютого туринський клуб у Серії А розібрався з Емполі вдома (4:1) та Комо на виїзді (2:1), а в Лізі чемпіонів, теж на власному полі, впорався з ПСВ (2:1).

"Б'янконері" мають три звитяги поспіль вперше з січня 2024-го року. Тоді серія успіхів зупинилася на позначці в сім поєдинків.

Для Тіаго Мотти перемога над ПСВ стала 15-ю в якості головного тренера Ювентуса. В інших 20-ти зустрічах його підопічні зазнали чотирьох поразок, 16 разів зігравши внічию.