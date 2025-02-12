Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над ПСВ.

Напередодні туринський Ювентус обіграв нідерландський ПСВ у рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Ювентус — ПСВ 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Дуже багато чого змінилось від нашої останньої зустрічі у вересні: момент сезону для обох команд, важливість матчу. Ми повинні постійно вдосконалюватись.

Сьогодні була здобута перемога, але все ще не вистачає матчу-відповіді, де ми повинні бути на висоті проти команди, яка грає в дуже хороший футбол. Готові, коли прийде час, показати відмінну гру, щоб вийти до 1/8 фіналу, що є нашою метою.

Ми покращились в багатьох аспектах. Ми завжди намагаємось удосконалюватись, як у матчах удома, так і на виїзді. Ми повинні завжди атакувати, і сьогодні ми часто робили це з невеликими силами і з невеликою кількістю людей. Сьогодні грали трохи краще, але ми все ще можемо стати ще краще.

Три півзахисники і три нападники — це гравці, які повинні атакувати зони на чужій половині. Саме так ви забиваєте голи. Колектив повинен працювати. І я, наприклад, повинен багато чого вдосконалити у собі.

Вимоги однакові для всіх, а головне — ставлення до справи, решта приходить пізніше. Кожен може зробити свій внесок у колектив по-різному, але завжди треба працювати на благо команди.

У нас зараз є всі гравці основного складу, хоча ми і граємо кожні три дні. Важливо підвищувати загальний рівень. Вестон Маккенні зараз грає трохи більше за інших, але всі знають, що вони повинні робити, і ті, хто грає зі старту, і ті, хто вступає в гру, повинні підвищувати рівень команди та інтенсивність гри.

Сьогодні у нас є п'ять півзахисників, які можуть грати: хто краще грає, той грає. Але завжди — на благо команди", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж нідерландським ПСВ та туринським Ювентусом відбудеться 19 лютого.