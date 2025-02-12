Італія

Федеріко ла Пенна та Лука Пайретто були відсторонені від роботи на матчах Серії А.

В Італії двох арбітрів було відсторонено від роботи на матчах Серії А. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

41-річного Федеріко Ла Пенну було покарано за його помилки у матчі 24 туру Серії А між Інтером та Фіорентіною (2:1).

Саме його дві помилки призвели до результативних ударів. Спочатку він призначив помилковий кутовий, коли м'яч вилетів за межі поля, і після якого забив Інтер. Після цього він призначив спірний пенальті для Фіорентини, який реалізував Роландо Мандрагора.

Також було покарано 40-річного Луку Пайретто, який припустився помилок при суддівстві в матчі 24 туру Серії А між Емполі і Міланом (0:2).

У другому таймі Пайретто показав дві спірні червоні картки Луці Мар'януччі та Фікайо Томорі.

Таким чином, обидва арбітри були відправлені до Серії Б — термін їхнього відстравання від матчів Серії А не розголошується.

Після 24 турів Наполі очолює Серію А, випереджаючи Інтер на одне очко. Трійку найкращих замикає Аталанта, відстаючи від "неаполітанців" на п'ять балів.