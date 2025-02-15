Ювентус летить у космос.
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15 лютого 2025, 15:16
Міноритарним акціонером туринського Ювентуса стала компанія Tether Investment. Про це повідомляє офіційний сайт криптовалютної організації.
Повідомляється, що розмір придбаної частки складає 5,01%. Tether заявляє, що "інвестиції в клуб мають стратегічний характер".
"Повернемо Ювентусу колишню велич", — заявив глава компанії Tether Investment Паоло Ардоіно.
Зазначимо, що Tether є емітентом популярного стейблкоїна USDT, прив'язаного до долара США.