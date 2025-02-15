Завершився матч Серії А.
Мілан - Верона, Getty Images
15 лютого 2025, 23:45
У рамках 25-го туру чемпіонату Італії Мілан на своєму полі приймав Верону.
Господарі зуміли мінімально здолати гостей завдяки голу Сантьяго Хіменеса на 75-й хвилині гри.
Мілан — Верона 1:0
Гол: С. Хіменес, 75
Мілан: Меньян — Вокер (А. Хіменес, 46), Тіав, Габбія, Ернандес — Фофана (Пулішич, 68), Муса — Соттіль (Леау, 46), Рейндерс, Феліш — С. Хіменес (Абрагам, 82)
Верона: Монтіпо — Валентіні, Коппола, Давідович — Чачуа, Дуда, Ньяссе (Оєгоке, 84), Брадарич (Бернеде, 84) — Кастанос (Лазович, 62) — Суслов (Сіссе, 84), Сарр (Москера, 68)
Попередження: Муса, А. Хіменес, С. Хіменес — Коппола, Ньяссе, Брадарич, Дуда.