Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Інтером.

Туринський Ювентус напередодні в двадцять п’ятому турі італійської Серії A здолав міланський Інтер на власному полі.

Ювентус — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, у другому таймі у нас була інша енергія, тоді як перший тайм був складним проти дуже сильної команди, яка грає в хороший футбол, але ми аж занадто поважали Інтер.

Ми знаємо, що вони багато і якісно рухаються з м’ячем та без нього, і якщо ви не можете створити їм проблеми, ви ніколи не повернете м'яч. Що ми і зробили краще в другому таймі, граючи більше у відкритий футбол.

Зрештою, ми показали власну силу. Хлопці ще дуже молоді, але у них багато якості. Тюрама ми замінили тому, що у нього починались судоми, ми запланували це заздалегідь. Локателлі теж може дуже допомогти за ходом гри, і сьогодні він вийшов дуже добре і продовжував правильно захищатись, ідучи вперед і добре використовуючи м'яч, щоб створювати гольові моменти, чого ми і хотіли.

Перемоги надають упевненості та усвідомлення власної роботи, ви повинні заслужити на них, щоб зрештою досягти чогось більшого. У першому таймі ми на перемогу не заслужили, Інтер переважав. Я не вірю в удачу, ці хлопці віддають і віддають усі свої сили на полі.

Гадки не маю, чи сподобалась наша гра сьогодні вболівальникам, але моя мета — покращувати команду і добре виконувати свою роботу. Я роблю це не для того, щоб догодити комусь, а для того, щоб догодити собі, щоб досягти перемоги.

Ми сьогодні добре попрацювали, досягли поставленої мети. Хлопці заслуговують на підтримку вболівальників за те, що вони роблять", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у сардинського Кальярі.