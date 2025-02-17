Італія

Керманич Роми дав свій коментар після перемоги над Пармою.

У 25-му турі Серії А-2024/25 Рома без Довбика впоралася з Пармою на Стадіо Енніо Тардіні.

Головний тренер "джаллороссі" Клаудіо Раньєрі висловився щодо поєдинку, очікувань стосовно виходу до єврокубків на наступний сезон і стану здоров'я Пауло Дібали.

"Гол Суле за Фрозіноне з штрафного в минулому сезоні? На жаль, так, я це пам'ятаю (Матіас забив у ворота очолюваного спеціалістом Кальярі). Цього вечора ми можемо насолодитися цим. Він чудовий гравець і поступово звикає до гри у футболці Роми. Ми в нього дуже віримо. Він дуже добре себе почуває і я задоволений його грою.

Яку атмосферу хочу бачити на Стадіо Олімпіко в четвер? Наші вболівальники знають, якою вона буде. Ми хочемо їхньої підтримки, тому ще це буде матч статусу "все або нічого". Порту — ще одна команда з високою якістю. Їм подобається грати на контратаках, як і Пармі, тому нам потрібно бути максимально зосередженими і, очевидно, намагатися перемогти.

Місця в єврокубках через чемпіонат? Ми не знаємо, це два величезні виклики. Гратимемо матч за матчем і в кінці сезону побачимо, де опинимось. Ти не можеш сказати "ми будемо тут або там". Я сподіваюся, що зможу продовжити ротацію складу, тому що це означатиме, що ми рухаємося вперед в Європі. Хлопці, які грають менше, набираються досвіду, і вони дійсно допомагають нам, як це було й проти Наполі, Венеції та вчора. Продовжуватимемо день за днем і подивимося, куди зможемо потрапити.

Готовність до матчу-відповіді проти Порту? Ми заряджені. Нам був потрібен позитивний виступ у Пармі, але ми маємо бути розумними й не захоплюватися бажанням перемогти будь-якою ціною, залишаючи себе відкритими для контратак. У нас був чудовий матч у Португалії, але ми не змогли закрити його. У матчі-відповіді нам потрібно бути мудрими.

Дібала? Він одужав", — цитує 73-річного італійського спеціаліста офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, 13 лютого римляни з Довбиком і в меншості не втримали перемогу над Порту, зігравши внічию з рахунком 1:1. Другий поєдинок 1/16 фіналу плей-оф ЛЄ-2024/25 відбудеться 20 лютого.