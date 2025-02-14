Ліга Європи

Рома з Довбиком та в меншості не втримала перемогу над Порту

Команда Клаудіо Раньєрі нахапалась непотрібних попереджень на чужому полі, залишилась у меншості, і в підсумку ледь не програла.

Порту — Рома, Getty Images

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Порту — Рома 1:1

Голи: Моура, 67 — Челік, 45+5



Порту: Кошта — Джало, Перес, Отавіо (Намасо, 75) — Маріу, Еуштакіу, Варела (Вієйра, 63), Моура (Зайду, 85) — Боржеш, Омородіон (Гюль, 85), Мора (Пепе, 63).



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Ель-Шаараві, 46), Коне (пізіллі, 46), Крістанте, Лоренцо Пеллегріні (Суле, 67), Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 40), Довбик (Паредес, 75).



Попередження: Варела, Моура, Отавіо — Лоренцо Пеллегріні, Челік, Коне, Салемакерс, Крістанте, Паредес, Бальданці



На 72-й хвилині був вилучений Браян Крістанте (Рома) (друге попередження).