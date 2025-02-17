Італія

Півзахисник Інтера прокоментував поразку від Ювентуса.

Напередодні Міланський Інтер у двадцять п’ятому турі італійської Серії A поступився туринському Ювентусу на полі суперників.

Ювентус — Інтер 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "змій" Генріх Мхітарян прокоментував виступ власної команди.

"Це нормально, що Лаутаро злиться, бо ми — команда, яка хоче завжди перемагати, і ми все розуміємо. Ми теж злі.

У першому таймі ми створили багато моментів, але не скористались можливостями, які у нас були. У другому таймі Юве покращив власну гру, тоді як нам заважав брак упевненості: ми змарнували занадто багато моментів, не повинні були так зіграти в обороні вирішальний момент, тощо.

Але це футбол. Якщо ти не користуєшся своїми шансами, ти маєш за це розплачуватись.

Я скажу за себе, проблема в тому, що знаючи, що ми сильніші за суперників, ми занадто розслабляємось. Я не кажу, що це щось фізичне чи тактичне, це більше ментальна річ, яка нам дошкуляє.

Будемо сподіватись, що до матчу проти Наполі це зникне. Але спочатку ми повинні бути готові до Дженоа, а потім уже й до Кубка", — заявив вірменський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме генуезький Дженоа.