Італія

Експрезидент "нерадзуррі" розповів цікаві подробиці під час свого керівництва клубом.

Колишній президент міланського Інтера Массімо Моратті, який обіймав цю посаду з 2006 і по 2016 рік залишався акціонером клубу, зізнався, що "нерадзуррі" мали можливість підписати зіркових нападників Ліонеля Мессі та Франческо Тотті.

"Ми стежили за Мессі на чемпіонаті світу U-18 і були дуже близькі до його підписання. Але коли я дізнався, наскільки багато Барселона зробила для нього через його проблеми зі здоров’ям, то я вирішив відступити – говорю це чесно.

Окрім цього, тодішні власники Роми мали величезні борги. Президент був у такому розпачі, що навіть запропонував мені Тотті, зробивши це зі сльозами на очах. Можливо, Тотті все одно вирішив би залишитися в Римі, але в Інтері ми вирішили не втручатися. Це не просто футбол – це про емоції, про почуття", — заявив Моратті для Corriere della Sera.

Нагадаємо, раніше володар Золотого м'яча 2005 року Роналдінью відповів на питання щодо того, чи вважає він Ліонеля Мессі найкращим гравцем в історії.