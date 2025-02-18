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Роналдінью пояснив, чому Мессі не найкращий в історії футболу.

Володар Золотого м'яча 2005 року Роналдінью розповів, хто, на його думку, є найкращим футболістом в історії.

"Є Дієго Марадона, Пеле, Роналдо. Мені важко сказати, що Мессі найкращий за всю історію футболу. Я можу лише сказати, що він найкращий гравець своєї епохи", – сказав Роналдінью.

Нагадаємо, раніше вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія прокоментував заяву Кріштіану Роналду про те, що він найкращий в історії футболу.