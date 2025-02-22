Італія

Керманич Аталанти спробував "зам'яти" конфлікт з зіркою своєї атаки.

Після програного матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Брюгге, який коштував Аталанті подальшої участі в плей-оф найпрестижнішого єврокубка, головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні публічно розкритикував головну зірку своєї команди Адемолу Лукмана.

Ця критика настільки не сподобалася нігерійському нападнику, що він відповів на неї публікацією в соцмережах зі словами "це величезна неповага".

Гасперіні прокоментував конфлікт, який виник між ним та його гравцем, зробивши спробу згладити кути.

"Лукман відчув себе ображеним, але я не хотів нікого образити. Він вийшов на поле з фантастичним настроєм у матчі проти Брюгге.

Якщо він почне тренуватися, щоб покращити виконання пенальті… Завдяки своїм винятковим навичкам Адемола може стати нашим першим пенальтистом", — цитує слова Гасперіні журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Адемола Лукман прийняв рішення залишити Аталанту в літнє трансферне вікно.