Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 23 лютого 2025 року.

Туринський Ювентус у рамках 26-го туру Серії А-2024/25 переграв сардинський Кальярі на полі суперників.

Команда Тіаго Мотти цього разу почала гру із швидкого забитого м’яча, після чого продовжувала мати перевагу над суперниками в першому таймі, а в другому засушила гру до переможного завершення.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кальярі — Ювентус у рамках 26-го туру Серії А-2024/25:

Кальярі — Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 12

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло — Дзортеа (Віола, 70), Адопо (Марін, 70), Макумбу (Паволетті, 86), Дейола (Коман, 58), Фелічі (Лувумбу, 46) — Пікколі

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Келлі, Камб'язо (Рухі, 73) — Копмейнерс (Луїс, 62), Локателлі (Тюрам, 73) — Консейсан (Коло Муані, 62), Маккенні, Їлдиз — Влахович

Попередження: Веа.