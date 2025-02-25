Італія

Українець має шанс змінити клуб в Італії.

Нападник Артем Довбик може залишити Рому, повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, Інтер зацікавлений у підписанні українського страйкера. Очікується, що трансфер може відбутись вже влітку.

Зазначається, що "нерадзуррі" вже тривалий час стежить за гравцем. Існує висока ймовірність переходу в разі відходу з клубу Маркуса Тюрама.

Довбик перейшов до Роми влітку 2024 року. Українець забив 13 голів і чотири асисти у 33 матчах.