Італія

Футболіст отримав травму голови.

Фіорентина повідомляє, що нападника Мойзе Кіна виписали з лікарні.

Футболіст пройшов ретельне медичне обстеження, яке не виявило серйозних ушкоджень. Подальшу реабілітацію Кін може проходити в домашніх умовах.

На вихідних Кін отримав травму голови у зіткненні із захисником Верони. Форвард знепритомнів і на ношах його забрали з поля. Згодом Мойзе доправили до клініки.

У 24 матчах цього сезону Серії А на рахунку Кіна 15 голів.