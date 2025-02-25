Футболіст отримав травму голови.
Фіорентина — Інтер, Getty Images
25 лютого 2025, 13:37
Фіорентина повідомляє, що нападника Мойзе Кіна виписали з лікарні.
Футболіст пройшов ретельне медичне обстеження, яке не виявило серйозних ушкоджень. Подальшу реабілітацію Кін може проходити в домашніх умовах.
На вихідних Кін отримав травму голови у зіткненні із захисником Верони. Форвард знепритомнів і на ношах його забрали з поля. Згодом Мойзе доправили до клініки.
У 24 матчах цього сезону Серії А на рахунку Кіна 15 голів.