Італія

Форвард Інтера прокоментував кубкову перемогу над Лаціо.

Міланський Інтер напередодні у чвертьфінальному матчі Кубка Італії обіграв римський Лаціо на власному полі.

Інтер — Лаціо 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри нападник "змій" Марко Арнаутович прокоментував виступ власної команди.

"Це перемога, яка багато значить для мене і для Інтера. Важливо було переграти суперників, якщо ми сказали собі, що хочемо вийти до півфіналу. Ми виграли, і тому ми тепер щасливі.

Матч проти Наполі? Ми — Інтер, і ми, як завжди, граємо на перемогу. Ми знаємо, що ми сильна команда. Наполі також сильний і здоровий, але ми поїдемо до Неаполя, щоб спробувати перемогти.

Мілан? Зараз ми не думаємо про Мілан, ми думаємо про гру в суботу, тому що у нас попереду дуже важливий матч, а далі побачимо. Ідемо від гри до гри. До дуелі проти Мілана в півфіналі Кубка ще дуже далеко", — заявив австрійський виконавець.

У наступному раунді на Інтер очікує міланське дербі проти Мілана.