Форвард Інтера прокоментував кубкову перемогу над Лаціо.
Марко Арнаутович, Getty Images
26 лютого 2025, 10:10
Міланський Інтер напередодні у чвертьфінальному матчі Кубка Італії обіграв римський Лаціо на власному полі.
Інтер — Лаціо 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії
Після завершення гри нападник "змій" Марко Арнаутович прокоментував виступ власної команди.
"Це перемога, яка багато значить для мене і для Інтера. Важливо було переграти суперників, якщо ми сказали собі, що хочемо вийти до півфіналу. Ми виграли, і тому ми тепер щасливі.
Матч проти Наполі? Ми — Інтер, і ми, як завжди, граємо на перемогу. Ми знаємо, що ми сильна команда. Наполі також сильний і здоровий, але ми поїдемо до Неаполя, щоб спробувати перемогти.
Мілан? Зараз ми не думаємо про Мілан, ми думаємо про гру в суботу, тому що у нас попереду дуже важливий матч, а далі побачимо. Ідемо від гри до гри. До дуелі проти Мілана в півфіналі Кубка ще дуже далеко", — заявив австрійський виконавець.
У наступному раунді на Інтер очікує міланське дербі проти Мілана.