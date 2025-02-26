Італія

Керманич Лаціо прокоментував кубкову поразку від Інтера.

Напередодні римський Лаціо у чвертьфінальному матчі Кубка Італії поступився міланському Інтеру на полі суперників.

Інтер — Лаціо 2:0 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "орлів" Марко Бароні прокоментував виступ власної команди.

"Ми завдали 16 ударів, із них шість — у площину воріт. Я думаю, що команда створила достатньо нагод, але в підсумку Інтер пройшов до наступного раунду, а ми — ні.

Нам шкода через цю поразку, але в атакувальному плані ми програли цей матч. Ми обов'язково повинні працювати над цим краще.

Ми хочемо тиску на себе, це живить команду впродовж сезону. Наш клуб самостійно визначає для себе високі ці, і ми хочемо конкурувати. Сьогодні нам сумно через поразку, але, як я кажу команді, ми вітаємо тиск у важливих матчах. Ми ніколи не будемо шукати алібі.

Офсайд під час першого гола Інтера? Так, він був, але я не коментую його. Мені шкода, що це не було проаналізовано арбітрами, але я не хочу заглиблюватись у це. Я працюю над тим, що я можу змінити і визначити, на решту я не витрачаю енергію. Від оцінки діяльності VAR ми вже вийшли, і тепер рухаємось уперед зі своєю ідентичністю.

Я щодня б'юся головою об стіну для того, щоб команда перемагала. Я щасливий, що ми досі в боротьбі в Лізі Європи, і ми хочемо там залишитись. Я не опускаю планку, а навпаки піднімаю її щодня. Я маю на меті змусити цих молодих хлопців рости, не акцентуючи увагу ні на кому", — заявив італійський фахівець.

У наступному раунді на Інтер очікує міланське дербі проти Мілана.