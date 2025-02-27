Італія

Легенда Мілана розкритикував трансферну діяльність "россонері".

Колишній головний тренер Мілана Арріго Саккі розкритикував керівництво "россонері". Його слова наводить Football Italia.

"Послухайте, з цим Міланом може статися все що завгодно. Проти Торіно (1:2) я не бачив команди. Якби я був вболівальником Болоньї, я б подумав: "Якщо ми не виграємо у Мілана зараз, то коли ж ми це зробимо?"

Одна з найважливіших речей для тренера у футболі — мати надійне, здібне та залучене керівництво клубу. Я не думаю, що у Консейсана це є.

Той факт, що вони купили близько двадцяти гравців, звучить для мене дуже погано. Перш за все, потрібно мати чітке уявлення та працювати з цим. Якщо ви підписуєте гравців тільки через їхні імена, у вас мало наді", — сказав Саккі.