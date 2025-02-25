Італія

Молодий бельгієць може продовжити кар'єру в Італії.

Мілан розпочав переговори про трансфер лівого захисника Брюгге Максіма Де Кейпера, повідомляє Ніколо Скіра.

Мілан бачить в ньому кандидата на заміну Тео Ернандеса. Також отримати молодого захисника хоче лондонський Арсенал.

Цього сезону Де Кейпер забив один гол та віддав шість асистів у 38 матчах за Брюгге в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість 24-річного гравця у 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович долучився до вирішення конфлікту поміж Калабрією та Консейсаном.