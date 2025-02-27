Італія

Голкіпер Ювентуса прокоментував виліт із Кубка Італії.

Напередодні туринський Ювентус поступився в серії пенальті на власному полі Емполі в чвертьфіналі Кубка Італії.

Ювентус — Емполі 1:1 (пен. 2:4) Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри воротар "Старої Синьйори" Маттіа Перін прокоментував виступ власних підопічних.

"Ми провели перший тайм, за який нам соромно, це важко пережити, але так сталось. Ми програли боротьбу, другі м'ячі. Ми неправильно зрозуміли важливість цього матчу.

Ми повинні поставити великі запитання до власного сумління, відповідальність за цю поразку лежить на кожному. Є великий сум через сьогоднішній результат, і якби ми одразу вийшли на поле так, як у другому таймі, ми б не дотягнули цей матч до пенальті.

Зараз ми повинні подивитись у дзеркало. У чемпіонаті до цього у нас було чотири перемоги поспіль, але коли ти носиш футболку цього клубу, цього явно недостатньо. Ми часто говоримо між собою, щоб вирішити всі труднощі, але цього разу це неприйнятно. Не пройти чвертьфінальний раунд удома, ще й, при всій повазі, проти до Емполі.

Ми мусимо приймати критику і освистування на свій бік, і цей спортивний біль, можливо, змусить нас додати в тому, чого не вистачало сьогодні.

Напевно, нам бракує лідерів у команді. Проблема в першому таймі була не технічного характеру, а загалом характеру та настрою. Я не знаю, можливо, наша команда була занадто заряджена, бо недооцінювати таку гру було б ще гірше.

Щоб увійти в історію Ювентуса, потрібно піднімати трофеї, і зараз, можливо, ми не готові до цього. Сподіваюсь, це розчарування змусить нас усіх зробити щось більше, починаючи з мене", — заявив італійський виконавець.

Емполі в наступному раунді гратиме проти Болоньї.