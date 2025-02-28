Італія

Перспективний спеціаліст користується попитом у топ-5 чемпіонатах.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас привернув до себе увагу з боку деяких клубів Серії А й Бундесліги, передає журналіст Ніколо Скіра.

Контракт "б'янкоблу" з 37-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2028 року. У проєкті Комо спеціаліст є ключовим фактором, тож його хочуть втримати, щоб спробувати вийти до єврокубків за підсумками сезону-2025/26.

Фабрегас став головним тренером клубу в липні 2024-го. Зараз "б'янкоблу" йдуть 13-ми в турнірній таблиці Серії А, маючи 28 очок після 26-ти зіграних матчів.

Раніше досвідчений колега Сеска з Роми Клаудіо Раньєрі висловив свою впевненість у тому, що через 3-4 роки іспанець буде в числі найкращих тренерів Європи.