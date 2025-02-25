Італія

Досвідчений спеціаліст похвалив свого перспективного колегу.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі дав свій коментар щодо майбутнього матчу проти Комо.

Рома — Монца 4:0 Відео голів та огляд матчу 24.02.2025

"Джаллороссі" прийматимуть "б'янкоблу" в 27-му турі Серії А-2024/25 у неділю, 2 березня.

"Ми в хорошій формі, але кожен матч — це новий виклик. Вже зараз я думаю про Комо. Вони обіграли нас у першому колі (0:2) і на даний момент чудово виступають. І я впевнений, що через 3-4 роки Фабрегас буде в числі найкращих тренерів Європи. Я вже забув про матч проти Монци й зосередився на Комо", — цитує Раньєрі офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, український нападник клубу Артем Довбик може встигнути відновитися до наступного поєдинку.