Італія

Кассано у своєму стилі пройшовся до командах Серії А.

Колишній нападник низки італійських команд Антоніо Кассано розкритикував провал пренставників Серії А в цьогорічній Лізі чемпіонів.

"Я б соромився, якби був гравцем Мілана чи Ювентуса. Як можна вилетіти від такої слабкої команди, як Феєнорд, або від команди, яка в матчі-відповіді рознесла Юве, а потім отримала сім голів від Арсеналу? Арсенал добре грає, це сильна команда, але, хлопці, повторюся — сім голів на своєму полі.

Я розумію, що італійський чемпіонат настільки лайновий, що Ювентус зараз знову в боротьбі за чемпіонство", — цитує Касано ТМW.

Нагадаємо, Мілан вилетів від Феєнорда, Ювентус зазнав невдачі в дуелі з ПСВ.