Італія

Чи готова Італія до чергового повернення "Скаженого Макса"?

Італійський Мілан цього сезону не демонструє тих результатів, які очікували б побачити від нього вболівальники.

Не допомагають і зміни на тренерській лаві, хоча "россонері" працювали вже під орудою двох португальців — Паулу Фонсеки та нинішнього головного тренера Серіжу Консейсана.

Утім, на останнього в клубі не надто й розраховують у майбутньому, тож незабаром на Мілан може очікувати чергова тренерська ротація.

Можливо, клуб вирішить повернутись до вже наявного досвіду співпраці з італійським фахівцем Массіміліано Аллегрі, який нині перебуває поза тренерською діяльністю, залишивши туринський Ювентус наприкінці минулої кампанії.

57-річний тренер уже працював у Мілані з 2010 по 2014 рік, коли був звільнений посеред січня.

Як повідомляє італійська преса, "Червоні дияволи" шукають тренера-"переможця", який міг би надихнути команду на успіхи.

Серед інших кандидатів — Роберто Де Дзербі та Сеск Фабрегас.