Массіміліано Аллегрі, Getty Images
08 березня 2025, 12:46
Італійський Мілан цього сезону не демонструє тих результатів, які очікували б побачити від нього вболівальники.
Не допомагають і зміни на тренерській лаві, хоча "россонері" працювали вже під орудою двох португальців — Паулу Фонсеки та нинішнього головного тренера Серіжу Консейсана.
Утім, на останнього в клубі не надто й розраховують у майбутньому, тож незабаром на Мілан може очікувати чергова тренерська ротація.
Можливо, клуб вирішить повернутись до вже наявного досвіду співпраці з італійським фахівцем Массіміліано Аллегрі, який нині перебуває поза тренерською діяльністю, залишивши туринський Ювентус наприкінці минулої кампанії.
57-річний тренер уже працював у Мілані з 2010 по 2014 рік, коли був звільнений посеред січня.
Як повідомляє італійська преса, "Червоні дияволи" шукають тренера-"переможця", який міг би надихнути команду на успіхи.
Серед інших кандидатів — Роберто Де Дзербі та Сеск Фабрегас.