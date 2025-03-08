Чергові критичні вислови форварда Наполі на адресу свого колишнього клубу.
Ромелу Лукаку, Getty Images
08 березня 2025, 13:17
Бельгійський нападник Ромелу Лукаку наприкінці минулорічного літнього трансферного вікна перейшов із лондонського Челсі до італійського Наполі за 30 млн євро й одразу перетворився з непотрібного гравця в Лондоні на ключового виконавця під орудою Антоніо Конте.
Відповідно й гарних спогадів про гру за "пенсіонерів" у 31-річного футболіста не залишилось, про що він розповів у своєму останньому інтерв’ю.
"Челсі — це клуб, який виснажує тебе. І я там був не один, хто постраждав від цього.
Обамеянг і Зієш також не входили в плани клубу. Ми переодягались у роздягальні з гравцями молодіжки.
Челсі — це просто бізнес. Одного дня вони кажуть тобі, що ти їм не потрібен, а якщо ти після цього хочеш піти з клубу, вони не дають тобі піти спокійно. Вони намагаються затягнути цей процес до кінця. Вони виснажують тебе.
Колись я детально поясню молодим гравцям, хто насправді працює на них, а хто проти них. Я в своєму житті побачив такі речі, які ніколи не думав, що побачу", — заявив бельгійський виконавець.
У цьому сезоні на рахунку Лукаку дев’ять голів та вісім гольових передач у 27 матчах.