Італія

Чергові критичні вислови форварда Наполі на адресу свого колишнього клубу.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку наприкінці минулорічного літнього трансферного вікна перейшов із лондонського Челсі до італійського Наполі за 30 млн євро й одразу перетворився з непотрібного гравця в Лондоні на ключового виконавця під орудою Антоніо Конте.

Відповідно й гарних спогадів про гру за "пенсіонерів" у 31-річного футболіста не залишилось, про що він розповів у своєму останньому інтерв’ю.

"Челсі — це клуб, який виснажує тебе. І я там був не один, хто постраждав від цього.

Обамеянг і Зієш також не входили в плани клубу. Ми переодягались у роздягальні з гравцями молодіжки.

Челсі — це просто бізнес. Одного дня вони кажуть тобі, що ти їм не потрібен, а якщо ти після цього хочеш піти з клубу, вони не дають тобі піти спокійно. Вони намагаються затягнути цей процес до кінця. Вони виснажують тебе.

Колись я детально поясню молодим гравцям, хто насправді працює на них, а хто проти них. Я в своєму житті побачив такі речі, які ніколи не думав, що побачу", — заявив бельгійський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Лукаку дев’ять голів та вісім гольових передач у 27 матчах.