Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 8 березня, відбуваються матчі 28 туру італійської Серії А.

У першій грі Комо на власному полі не втримав перемогу над Венецією. Матч закінчився із рахунком 1:1. Команда Сеска Фабрегаса відкрила рахунок на 49 хвилині завдяки голу Жонатана Іконе. Здавалося, все йшло до перемоги господарів, але на п'ятій компенсованій хвилині Крістіан Гютк'єр реалізував пенальті і врятував свою команду від поразки.

Після 28 турів Комо набрав 29 очок і посідає 13 місце у Серії А, а у Венеції 19 балів та передостанній, 19 рядок.

Комо — Венеція 1:1

Голи: Іконе, 49 - Гютк'єр, 90+5 (пен).

Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Джек (Доссена, 46), Вальє — Какере, Перроне, Да Кунья (Енгельгардт, 87) — Стрефецца (Іконе, 46), Пас (Фадера, 86), Діао (Дувікас, 73).

Венеція: Раду — Шінгтьєнн, Ідзес, Канде — Дзербін (Карбоні, 77), Дункан (Думбія, 63), Ніколуссі-Кавілья, Перес, Еллертссон (Б'яркасон, 63) — Орістаніо (Єбоа, 63), Марич (Гютк'єр, 76).

Попередження: Джек, Дувікас — Дзербін, Дункан, Єбоа.

У другій зустрічі Парма поділила очки з Торіно. Матч закінчився із рахунком 2:2. На гол гостей у виконанні Еліфа Ельмаса, господарі поля відповіли влучним ударом Матео Пеллегріно. Потім на 72 хвилині Че Адамс вивів "биків" уперед, але "хрестоносці" відповіли рятівним голом Пеллегріно, який оформив дубль.

Після цього туру у Торіно 35 очок та 11 позиція, а у Парми 24 бали і 17 місце перед зоною вильоту.

Парма — Торіно 2:2

Голи: Пеллегріно, 60, 83 - Ельмас, 19, Адамс, 72.

Парма: Судзукі — Дельпрато, Вольякко, Валенті (Леоні, 55), Валері — Кейта, Естевес (Пеллегріно, 55), Зом (Ернані, 67) — Алмквіст (Ман, 76), Бонні (Хаж Мохамед, 55), Канчельєрі.

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Маріпан, Коко, Бірагі — Казадеї (Гінейтіс, 69), Річчі (Лінетті, 90) — Ельмас (Карамо, 70), Влашич, Лазаро (Педерсен, 84) — Адамс.

Попередження: Вольякко, Валенті, Зом, Пеллегріно — Річчі, Адамс.