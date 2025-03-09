Італія

Третя поспіль перемога "россоблу" в чемпіонаті Італії.

На Стадіо Маркантоніо Бентегоді відбувся матч 28-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Верона приймала Болонью.

Гості встигли відкрити рахунок у поєдинку ще до завершення першого тайму — голом відзначився Єнс Одгор. Після вилучення Ніколаса Валентіні з боку "джаллоблу" в другій половині матчу, команди обмінялися результативними ударами Ніколо Камб'ягі й Даніеля Москери, які вийшли на поле з лав запасних. Фінальний свисток зафіксував звитягу колективу Вінченцо Італьяно.

Верона з 26-ма очками йде 15-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Болонья з 50-ма заліковими балами перебуває на шостій сходинці.

Верона — Болонья 1:2

Голи: Москера, 80 — Одгор, 40, Камб'ягі, 79

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Валентіні — Брадарич (Лазович, 68), Ньяссе (Роша Лівраменто, 85), Дуда, Чачуа — Суслов (Москера, 76), Бернед (Тенгстедт, 46) — Сарр (Кастанос, 77)

Болонья: Скорупські — Калабрія, Беукема, Лукумі, Міранда — Фергюсон, Моро (Ебішер, 46) — Орсоліні (Камб'ягі, 59), Одгор (Домінгес, 68), Ндоє — Кастро (Даллінга, 84)

Попередження: Валентіні, Суслов — Моро

Вилучення: Валентіні, 70 (друге попередження)