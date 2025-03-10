Італія

Керманич Ювентуса прокоментував поразку від Аталанти.

Напередодні туринський Ювентус зазнав болючої поразки від бергамаської Аталанти в рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A на власному полі.

Ювентус — Аталанта 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Ми знали, що це буде складна гра проти команди, яка хотіла грати на наших помилках. Після пенальті, який був сумнівним, але я не хочу критикувати рішення арбітрів, ми намагались іти вперед, але суперники дуже добре контратакували.

Ми пішли вперед незбалансовано і дали простір таким гравцям, як Лукман, які були дуже небезпечними для наших воріт.

Потім ми отримали другий гол, помилившись на виході до атаки. Думки про Скудетто? Усе має значення, але внутрішньо ми намагались зберегти баланс. Сьогодні нам дуже шкода і буде важко заснути.

Ми — молода команда, і ми психологічно постраждали від цього гола.

Нам сумно і шкода через цю поразку. Але нарешті ви не будете більше говорити про цю історію зі скудетто. Зараз ми повинні рухатись далі. Давайте думатимемо лише про Фіорентину.

Кваліфікація до Ліги чемпіонів? Факти говорять, що ми знаходимось у цій зоні в турнірній таблиці. Ця команда має величезний запас для зростання. Але я не граю в ці ігри з передбаченнями, я не такий.

Я — серйозна і чесна людина, я визнаю перевагу нашого суперника. Мені сумно і шкода, але завтра ми повинні мати сили, щоб почати все спочатку і подумати про те, щоб ще більше об'єднати роздягальню", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у Фіорентини.