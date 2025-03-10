Керманич Аталанти прокоментував перемогу над Ювентусом.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
10 березня 2025, 08:25
Напередодні бергамаська Аталанта розгромила туринський Ювентус у рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A на полі суперників.
Ювентус — Аталанта 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.
"Футбол такий: ти йдеш від перемог до поразок, тож повинен розраховувати весь шлях. Юве, наприклад, дістався цієї гри із серією перемог. Непередбачуваний матч.
У Де Кетелаере був момент спаду після чудової серії виступів. Ми вже зіграли сорок ігор у сезоні, тож у гравців бувають злети і падіння. Ці перемоги допомагають кожному знайти найкращий свій стан і підняти моральний дух. Куадрадо був важливим, він грав 10 років у Юве і сьогодні показав свої якості.
Після останніх тижнів, коли ми грали рідше, енергія команди відновилась. Ми працювали краще останнім часом, і цього вечора у гравців була правильний настрій. Наприкінці першого тайму ми мали шанс забити ще й другий м’яч, тоді як після пропущених м'ячів у другому таймі суперники втратили бойовий дух.
Люди повинні мріяти, ви ніколи не повинні забирати мрії у вболівальників. Ми говорили, що скудетто для нас неможливе, але якщо ви сильно вірите в це, усе може стати можливим.
Інтер і Наполі — це дві сильні команди, які завжди поблизу вас, вони ніколи не пропускають жодної вашої хиби. У неділю у нас матч проти Інтера, команди, якій ми програвали сім попередніх матчів поспіль.
Станом на зараз, у чемпіонаті ще ніколи не було такого, щоб ми випереджали Ювентус на три очки і в 30-му турі вели повноцінну боротьбу за чемпіонський титул. Це, безумовно, дуже приємно", — заявив італійський фахівець.
У наступному турі бергамаська Аталанта прийматиме міланський Інтер.