Італія

Керманич Аталанти прокоментував перемогу над Ювентусом.

Напередодні бергамаська Аталанта розгромила туринський Ювентус у рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A на полі суперників.

Ювентус — Аталанта 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Богині" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Футбол такий: ти йдеш від перемог до поразок, тож повинен розраховувати весь шлях. Юве, наприклад, дістався цієї гри із серією перемог. Непередбачуваний матч.

У Де Кетелаере був момент спаду після чудової серії виступів. Ми вже зіграли сорок ігор у сезоні, тож у гравців бувають злети і падіння. Ці перемоги допомагають кожному знайти найкращий свій стан і підняти моральний дух. Куадрадо був важливим, він грав 10 років у Юве і сьогодні показав свої якості.

Після останніх тижнів, коли ми грали рідше, енергія команди відновилась. Ми працювали краще останнім часом, і цього вечора у гравців була правильний настрій. Наприкінці першого тайму ми мали шанс забити ще й другий м’яч, тоді як після пропущених м'ячів у другому таймі суперники втратили бойовий дух.

Люди повинні мріяти, ви ніколи не повинні забирати мрії у вболівальників. Ми говорили, що скудетто для нас неможливе, але якщо ви сильно вірите в це, усе може стати можливим.

Інтер і Наполі — це дві сильні команди, які завжди поблизу вас, вони ніколи не пропускають жодної вашої хиби. У неділю у нас матч проти Інтера, команди, якій ми програвали сім попередніх матчів поспіль.

Станом на зараз, у чемпіонаті ще ніколи не було такого, щоб ми випереджали Ювентус на три очки і в 30-му турі вели повноцінну боротьбу за чемпіонський титул. Це, безумовно, дуже приємно", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта прийматиме міланський Інтер.