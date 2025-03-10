Італія

Півзахисник Ювентуса прокоментував поразку від Аталанти.

Туринський Ювентус напередодні зазнав болючої поразки від бергамаської Аталанти в рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A на власному полі.

Ювентус — Аталанта 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "Старої Синьйори" Мануель Локателлі прокоментував виступ власної команди.

"Очевидно, що складно коментувати результат такого матчу. Я думаю, що ми грали добре до пенальті, але гол у другому таймі відрізав нас від подальшої гри. Ми не змогли відреагувати, і коли ти відкриваєшся проти такої команди, як Аталанта, ти отримуєш голи. Матч повинен бути проаналізований нами належним чином, це абсолютно поганий виступ.

Я думаю, що вболівальники мають повне право освистувати нас, коли вони бачать таку гру. Я завжди кажу це молоді, а ми — одна з наймолодших команд ліги. Зміна цієї атмосфери залежить тільки від нас, фанати завжди йдуть за нами і, повторюю, мають право нас освистувати.

Пропущені голи завжди потрібно аналізувати. Треба віддати суперникам належне — вони виграли всі дуелі. Ми пробували різні варіанти на тренуваннях, але сьогодні в матчі ми цього не показали.

Вітаю Аталанту, а ми тепер повинні сконцентруватися на подальшій роботі. Я знаю, що це звучить як штампи, але ми повинні тримати голову високо і відповідально підходити до своїх обов’язків", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у Фіорентини.