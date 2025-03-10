Італія

Настільки значним виявився розгром від Аталанти.

У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A напередодні туринський Ювентус зазнав болючої поразки від бергамаської Аталанти на власному полі.

Ювентус — Аталанта 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А

Команда Тіаго Мотти до цього за всю кампанію в чемпіонаті пропустила лише 21 м’яч, тому ніхто не очікував від неї подібного провалу.

Тим паче, що тепер цей результат увійде до історії, як одна з найбільших поразок "Старої Синьйори" на власному полі в Серії A.

Востаннє в домашній грі Ювентус пропускав під час туринського дербі проти Торіно далекого 22 жовтня 1967 року, коли так само програв 0:4.

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у Фіорентини.