Настільки значним виявився розгром від Аталанти.
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10 березня 2025, 09:14
У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A напередодні туринський Ювентус зазнав болючої поразки від бергамаської Аталанти на власному полі.
Ювентус — Аталанта 0:4 Відео голів та огляд матчу Серії А
Команда Тіаго Мотти до цього за всю кампанію в чемпіонаті пропустила лише 21 м’яч, тому ніхто не очікував від неї подібного провалу.
Тим паче, що тепер цей результат увійде до історії, як одна з найбільших поразок "Старої Синьйори" на власному полі в Серії A.
Востаннє в домашній грі Ювентус пропускав під час туринського дербі проти Торіно далекого 22 жовтня 1967 року, коли так само програв 0:4.
У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме у Фіорентини.