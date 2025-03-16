Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 16 березня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 29-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта на власному полі зустрінеться з Інтером.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 16 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розділені всього трьома заліковими балами в турнірній таблиці Серії А, претенденти на Скудетто з найкращими серед усіх учасників турніру атакувальними показниками (по 63 забитих голи) зустрінуться сьогодні ввечері. Колективу Джан П'єро Гасперіні невдача в цьому поєдинку може коштувати подальшої боротьби за трофей, тож він буде націлений на повторення здобутого тижнем раніше успіху в Турині.

Минулої неділі Аталанта брутально присоромила Ювентус на Альянц Стедіум, забивши чотири голи й уникнувши пропущених. Міланський гранд у свою чергу доволі несподівано зазнав проблем у домашньому матчі проти Монци. Поступившись за підсумками першого тайму, команда Сімоне Індзагі все ж досягла бажаного результату, здобувши перемогу з рахунком 3:2.

Серед тижня, в ювілейному для свого нинішнього керманича матчі, Інтер ще раз здолав Феєнорд (2:1) уже на власному полі, діставшись чвертьфіналу плей-оф оновленої Ліги чемпіонів УЄФА, де на "нерадзуррі" вже чекає мюнхенська Баварія. Тож чинний чемпіон Італії усе ще може сподіватися на требл, також перебуваючи у півфіналі Кубка країни (суперник — Мілан).

Аталанта зазнала поразок у семи останніх поєдинках з Інтером у всіх турнірах, тоді як серія без перемог над цим суперником зараз знаходиться на позначці в аж 13 матчів. Остання звитяга клубу з Бергамо датується листопадом 2018 року, коли він удома розгромив підопічних Лучано Спаллетті з рахунком 4:1. Очікуємо, що сьогоднішнім господарям поля вдасться стримати свого суперника.

За версією букмекерів, Аталанта є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 2.65, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.76. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Ретегі, Лукман

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, К. Аугусто — Мартінес, Тюрам

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