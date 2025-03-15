Італія

Півзахисник Дженоа прокоментував перемогу над Лечче.

Напередодні генуезький Дженоа в рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A на власному полі обіграв Лечче.

Дженоа — Лечче 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський поділився враженнями від гри власної команди.

"Краще гол чи гольова передача? І те, і інше. Міретті — розумний гравець, який розуміється на футболі, і коли я думав віддати йому м'яч, то побачив, що він уже готовий до удару.

Коли гравець розумний, він своєчасно робить цей рух, і в підсумку отримує цей пас. Це те, що ми робили на цьому тижні на тренуваннях: коли один подає м’ячі, а інший входить у вільну зону. Так ми й створили ці голи.

Хвилювання через повернення до стартового складу? Публіка була фантастичною. Щодня впродовж цих шести місяців я думав про те, щоб знову грати. Тренування — це не настільки ж добре, як грати при заповненому стадіоні. Я пишаюсь тим, що я тут.

Уболівальники дуже підтримували мене впродовж цих місяців, вони писали мені. Навіть у місті під час прогулянок вони дали мені впевненість, що я повернусь ще сильнішим. Я щасливий, я хочу бути щасливим і грати у футбол. Я хочу зробити вболівальників Дженоа щасливими. Я хочу грати в хороший футбол, рухатись уперед і, перш за все, бути здоровим.

Ми не можемо врятуватись наполовину чи частково — це так не працює в цій грі. Наступний матч ми повинні виграти, тоді ми щось казатимемо напевно. Буде важко, але ми будемо намагатись", — заявив український виконавець.

У наступному турі генуезький Дженоа гостюватиме в туринського Ювентуса.