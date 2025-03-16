Італія

На нас чекає центральний тур чемпіонату Італії.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі напередодні матчу 29-го туру італійської Серії А з Аталантою відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить офіційний сайт "нерадзуррі".

"Обидві команди перебувають у хорошій формі і добре грають останнім часом. Я добре знаю Аталанту, у них чудові результати в Італії та Європі.

Це буде гра, до якої ми повинні підійти якнайкраще, з великою енергією, агресією та рішучістю, оскільки ми знаємо, наскільки сильний в нас суперник. Нам доведеться багато концентруватися і бути холоднокровними, оскільки протягом дев'яноста хвилин на нас чекає багато єдиноборств та прийняття ключових рішень. Моїм гравцям доведеться бути холоднокровними.

Ми та Аталанта — атакувальні команди з найкращими нападниками Серії А, тому нам потрібно бути сильними та готовими читати кожну ситуацію. Чи то відкрита гра, чи то "мертвий" матч, нам потрібно буде приділяти постійну увагу кожному епізоду.

Ми — дві великі команди, і ми прагнемо розвивати сучасний футбол. Інтер та Аталанта забивають багато голів, оскільки нам обом подобається грати в атакувальний футбол", — заявив Індзагі.