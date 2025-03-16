Італія

Неочікуваний результат матчу Серії А.

У 29-му турі Серії А Болонья приймала Лаціо на стадіоні Ренато Далл'Ара.

Після проходу до 1/4 фіналу ліги Європи римська команда зазнала нищівної поразки від Болоньї — 0:5. У воротах римлян відзначались п'ять різних гравців: Одгор, Орсоліні, Ндоє, Кастро, Фаббіан.

Болонья піднялась в топ-4, тим часом як Лаціо залишився на шостій сходинці.

Болонья — Лаціо 5:0

Голи: Одгор, 16, Орсоліні, 48, Ндоє, 49, Кастро, 75, Фаббіан, 84

Болонья: Скорупські — Калабрія, Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер (Побега, 60), Фергюсон — Орсоліні (Камб'ягі, 74), Одгор (Фаббіан, 60), Ндоє (Даллінга, 78) — Кастро (Домінгес, 78)

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі (Белах'ян, 78), Ровелла — Ісаксен (Педро, 46), Весіно (Ібрагімович, 83), Дзакканьї (Нослін, 63) — Діа (Чауна, 63)

Попередження: Фройлер, Кастро — Хіла, Весіно, Романьйолі