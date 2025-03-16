Неочікуваний результат матчу Серії А.
Болонья - Лаціо, gettyimages
16 березня 2025, 18:06
У 29-му турі Серії А Болонья приймала Лаціо на стадіоні Ренато Далл'Ара.
Після проходу до 1/4 фіналу ліги Європи римська команда зазнала нищівної поразки від Болоньї — 0:5. У воротах римлян відзначались п'ять різних гравців: Одгор, Орсоліні, Ндоє, Кастро, Фаббіан.
Болонья піднялась в топ-4, тим часом як Лаціо залишився на шостій сходинці.
Болонья — Лаціо 5:0
Голи: Одгор, 16, Орсоліні, 48, Ндоє, 49, Кастро, 75, Фаббіан, 84
Болонья: Скорупські — Калабрія, Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер (Побега, 60), Фергюсон — Орсоліні (Камб'ягі, 74), Одгор (Фаббіан, 60), Ндоє (Даллінга, 78) — Кастро (Домінгес, 78)
Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі (Белах'ян, 78), Ровелла — Ісаксен (Педро, 46), Весіно (Ібрагімович, 83), Дзакканьї (Нослін, 63) — Діа (Чауна, 63)
Попередження: Фройлер, Кастро — Хіла, Весіно, Романьйолі