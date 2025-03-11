Італія

Грецький воротар пов'язав майбутнє з римлянами.

Лаціо на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з молодим воротарем Хрістосом Мандасом.

23-річний грек підписав із "орлами" новий довгостроковий контракт, який розраховано до літа 2029 року.

У поточному сезоні Хрістос Мандас провів за Лаціо 10 матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив 8 голів та тричі відстояв "на нуль". Портал Transfermarkt оцінює гравця в 5 мільйонів євро.

Влітку молодий голкіпер дебютував за національну збірну Греції, але наразі той матч залишається для нього єдиним за головну команду країни.