Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру італійської Серії А, у якому зіграють бергамаська Аталанта та міланський Інтер.

Бергамаська Аталанта та міланський Інтер зіграють у двадцять дев'ятому турі італійської Серії A на Атлеті Адзуррі д'Італія.

Джан П'єро Гасперіні, після розгрому туринського Ювентуса (4:0), залучив до стартового складу Пашалича під нападником.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над нідерландським Феєнордом (2:1), використав із перших хвилин Бастоні в трійці центральних захисників, тоді як Барелла гратиме у півзахисті, а Лаутаро Мартінес повернеться до атаки.

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Пашалич, Лукман — Ретегі.

Запасні: Патрісіу, Россі, Толой, Де Кетеларе, Руджері, Самарджич, Палестра, Комі, Брешіаніні, Мальдіні.



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, Арнаутович, Корреа, Фраттезі, Асллані, Біссек, Айду, Алексіу, Беренбрух, Коккі, Таремі.



Гра Аталанта — Інтер почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.