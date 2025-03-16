Італія

У клубі вірять у свого тренера.

Ювентус знову крупно програв — цього разу Фіорентині (0:3). "Фіалки" двічі засмутили гостей до 18-ї хвилини, а на початку другого тайму довели справу до розгрому. У "бьянконері" так і не знайшлося відповіді.

Нагадаємо, тиждень тому Ювентус поступився на своєму полі Аталанті з рахунком 0:4.

"У такі важкі моменти ми повинні зберігати єдність. Цей сезон сповнений злетів і падінь, і останні два матчі команда провела на вкрай низькому рівні, про що ми шкодуємо.

Але ми переконані, що зможемо подолати складнощі разом із Тьяго Моттою", — заявив у післяматчевій бесіді зі ЗМІ Крістіано Джунтолі, технічний директор "старої синьйори".

Ювентус посідає п'яту сходинку в турнірній таблиці Серії А після 29 турів.