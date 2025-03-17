Італія

А як же Наполі?

Головний тренер Наполі Антоніо Конте є основним кандидатом на посаду головного тренера Мілана. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, майбутнє Конте в Неаполі залишається туманним через напружені стосунки з президентом клубу Де Лаурентісом.

Втім, наразі незрозуміло, покине Конте Наполі влітку чи залишиться, тому керівництво "россонері" має два запасних варіанти — Роберто Манчіні та Массіміліано Аллегрі.

Останніми днями саме Аллегрі вважався фаворитом на заміну Сержіу Консейсана по завершенню поточного сезону, однак насправді жодних рішень з цього питання ще не ухвалено. Багато чого залежатиме від нового спортивного директора Мілана.