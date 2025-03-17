Італія

Португалець не затримається в Мілані.

Головний тренер італійського Мілана Сержіу Консейсан залишить свою посаду по завершенню цього сезону. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, шанси на те, що португальський фахівець затримається в італійському клубі, вкрай малі.

Зазначається, що оточення Консейсана вже розмірковує про пошук нового місця роботи для тренера. Головного тренера для "россонері" вибиратиме новий спортивний директор, який найближчим часом повинен з'явитися у міланців.

Наразі Мілан посідає 9-те місце в турнірній таблиці італійської Серії А.