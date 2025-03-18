Італія

Останнім клубом 38-річного італійця була Салернітана.

Колишній вінгер збірної Італії та низки італійських клубів Антоніо Кандрева вирішив завершити кар'єру у віці 38 років. Про це футболіст оголосив у своєму Instagram.

Останнім клубом 38-річного італійця була Салернітана, яку він залишив минулого літа.

Також він виступав за Лаціо, Інтер, Сампдорію, Ліворно, Тернану, Парму, Чезену, Ювентус та Удінезе.

На рахунку Антоніо майже 700 поєдинків, у яких він забив 106 голів та віддав 122 результативні передачі за двох червоних карток.

Також Кандрева провів 54 матчі за збірну Італії, в яких забив сім голів та віддав 13 асистів.

Разом із Лаціо він став переможцем Кубку Італії у сезоні-2012/13. Разом із збірною виступав за ЧС-2014, а також на Євро-2016.