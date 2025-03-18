Італія

Досвідчений гравець хоче залишитися в команді та підтримувати молодь.

Досвідчений захисник Алессандро Флоренці висловив бажання залишитися в Мілані та навіть готовий піти на зменшення зарплати, щоб продовжити контракт із клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, універсальність 34-річного італійця, який може закривати кілька позицій на полі, а також його лідерські якості в роздягальні, роблять його важливою фігурою для "россонері", особливо для підтримки молодих гравців.

Мілан високо цінує його внесок і розглядає можливість збереження в команді на тлі спливаючого контракту влітку 2025 року.

Нагадаємо, через отриману серйозну травму під час літньої підготовки Алессандро Флоренці був вимушений перенести операцію, через що в поточному сезоні він не грав.