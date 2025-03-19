Півзахисник Фіорентини поділився враженнями від асистів проти колишньої команди.
Ніколо Фаджолі, Getty Images
19 березня 2025, 13:34
У рамках двадцять дев’ятого туру італійської Серії A Фіорентина на власному полі розгромила туринський Ювентус.
Фіорентина — Ювентус 3:0 Відео голів та огляд матчу Серії А
У цій грі двома гольовими передачами відзначився півзахисник "лілій" Ніколо Фаджолі, який перейшов до клубу взимку на правах оренди за 2,5 млн євро саме із "Старої Синьйори".
У своєму останньому інтерв’ю 24-річний виконавець поділився враженнями від результативних дій проти колишньої команди.
"Тіаго Мотта не бачив мене у своїй команді, і зрештою наприкінці грудня я вирішив піти.
Я хочу повернутись до складу збірної, тоді як Фіорентина повернула мені головне — посмішку на обличчі від гри у футбол. Це місто наповнило мене любов'ю, і я повернувся, щоб насолоджуватись життям.
Аллегрі був поруч зі мною під час моєї дискваліфікації. Тільки Аллегрі давав мені можливості себе проявити. А після ігор проти Дженоа і Лейпцига в першій частині сезону Мотта більше не розглядав мене, як гравця основної команди.
Якщо ти виходиш на поле на 3-4 хвилини і потім тобі кажуть, що ти повинен виходити на поле краще, усередині тебе спрацьовує негативна реакція.
Того Фаджоліно більше не існує, час хлопчика з молодіжної академії закінчився. Тепер є тільки Ніколо Фаджолі", — заявив італійський виконавець.
На рахунку Фаджолі в цьому сезоні 30 матчів, один гол та три гольові передачі.