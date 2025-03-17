Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 16 березня 2025 року.
Фіорентина — Ювентус, Getty Images
17 березня 2025, 10:59
Фіорентина у матчі 29 туру італійської Серії А на своєму полі впевнено обіграла туринський Ювентус (3:0).
"Фіалки" відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 16 хвилині результативним ударом відзначився Робін Госенс, а за дві хвилини Роландо Мандрагора подвоїв перевагу господарів поля.
Остаточну крапку у матчі поставив Альбер Гудмундссон на старті другого тайму.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Ювентус у рамках 29 туру Серії А-2024/25:
Фіорентина — Ювентус 3:0
Голи: Госенс, 16, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53.
Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі (Коумуццо, 79) — Додо, Мандрагора, Катальді (Адлі, 89), Фаджолі (Фолоруншо, 85), Госенс — Гудмундссон (Бельтран, 78), Кін (Дзаніоло, 89).
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа (Консейсан, 74), Калулу, Вейга (Кошта, 59), Келлі (Гатті, 74) — Локателлі, Тюрам — Копмейнерс, Маккенні, Гонсалес (Камб’язо, 59, Мбангула, 86) — Коло-Муані.
Попередження: Марі, Раньєрі — Локателлі, Веа, Тюрам.