Італія

Українець визнав, що перші два місяці після травми для нього були особливо важкими.

Останні п'ять місяців стали справжнім випробуванням для Руслана Маліновського — український півзахисник зіткнувся з важкою травмою, переломом малогомілкової кістки.

Однак, незважаючи на складнощі, Маліновський не втрачав віри в себе і, через тривалий період відновлення, знову вийшов на поле, демонструючи високий рівень гри. В ексклюзивному інтерв'ю Sky Sport він розповів про пережиті труднощі, своє повернення і конкуренцію в команді.

Про повернення на поле:

"Я почуваюся добре, дуже радий, бо довго чекав на цей момент. Моєю метою було повернутися і знову грати. Перші два місяці були дуже важкими — непросто залишатися сконцентрованим, коли не можеш тренуватися на повну силу. Але я завжди зберігав позитивний настрій і рухався вперед, крок за кроком. Не всі тижні проходили гладко, але я не втрачав концентрацію".

Про конкуренцію в Дженоа:

"Коли я повернувся до тренувань, я побачив високу конкуренцію — і це дуже важливо. Усі хочуть грати, і це піднімає рівень команди. Для тренера це складне завдання — підтримувати цей баланс. Але конкуренція — це не тільки про техніку і тактику, а й про ментальність. Потрібно вміти чекати свого шансу і використовувати його по максимуму", — сказав Маліновський.

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