Італія

Артем увійшов до елітного клубу Роми.

У рамках 29-го туру італійської Серії А Рома приймала Кальярі.

На 62-й хвилині гри голом за римську команду відзначився українець Артем Довбик та приніс перемогу столичній команді — 1:0.

Як пише OptaPaolo, Довбик став третім гравцем Роми в ХХІ столітті, хто забив десять голів в дебютному сезоні Серії А. До нього цього досягли лише Борха Майораль (10 голів у сезоні-2020/21) і Теммі Абрагам (17 у 2021/22).

Для 27-річного футболіста це п'ятнадцятий гол у поточному сезоні в усіх турнірах, з яких 10 він забив у Серії А.

На Football.ua була доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Кальярі.