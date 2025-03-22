Італія

Очікується, що досвідчений центрбек залишить римський клуб наприкінці сезону.

Віковий центральний захисник Матс Гуммельс залишить Рому влітку 2025 року на правах вільного агента. Про це повідомляє журналіст Sky Патрік Бергер.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу вирішило не пропонувати 36-річному захиснику новий контракт, оскільки планує омолодження складу.

Гуммельс приєднався до італійської команди менш ніж рік тому, однак не зміг закріпитися в статусі ключового гравця.

Тепер перед досвідченим футболістом та чемпіоном світу-2014 стоїть вибір: завершити кар’єру чи шукати новий клуб. Його подальше майбутнє поки що залишається невизначеним.

У поточному сезоні Матс Гуммельс провів за Рому 1216 хвилин у 17 матчах всіх турнірів, в яких він забив один гол та заробив три попередження.